I dolci preferiti per la calza della Befana? La tradizione resiste con cioccolatini e caramelle

Per la Befana non si rinuncia alla tradizione: anche quest’anno la calza sarà presente in 9 famiglie italiane su 10, e sarà piena, soprattutto, di dolci. Secondo un’indagine AstraRicerche per Unione Italiana Food, infatti, i cioccolatini dominano tra i doni con l’86% delle preferenze, seguiti dalle barrette di cioccolato (83%) e dalle caramelle (79%).

Il carbone di zucchero? Un tempo immancabile, resiste solo in 4 calze su 10, mentre liquirizia e succhi di frutta chiudono la classifica, rispettivamente con il 26% e il 20% delle preferenze.

Tra le caramelle vincono le morbide e gommose (83%), seguite dai lecca-lecca (70%), gelée (55%) e le ripiene (49%), mentre quelle dure sono le preferite dal 32% di italiani. La fragola è il gusto più amato (61%), davanti a cola (56%) e gusti a base di creme (54%), latte (49%) e caramello (48%). Più distanziati, invece, i gusti esotici (18%), la menta (16%) e il caffè (10%).

E, il tutto, non solo per la gioia dei bambini: il 95% dei genitori assaggia le caramelle dei figli e 7 adulti su 10 ricevono o regalano la calza, mentre la magia della Befana continua a unire generazioni. A crederci è il 97% dei bambini tra i 4 e i 6 anni, percentuale che scende al 63% tra i 6 e i 9 anni e al 31% tra i 13-14enni.

