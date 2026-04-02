Stanchezza di primavera? Il sonno non si misura in ore, ma si costruisce anche a tavola

La stanchezza primaverile trova spesso un capro espiatorio nel numero di ore dormite, ma la scienza ribalta il luogo comune: non è il cronometro a garantire il recupero, bensì la qualità biochimica del sonno, che inizia ben prima di coricarsi e passa anche dalla tavola. Negli ultimi anni l’ossessione per il “sonno perfetto” ha assunto i contorni di un vero e proprio “sleep terrorism”, un allarmismo alimentato da app e dispositivi che trasformano il riposo in una prestazione da monitorare, generando ortosomnia, ovvero una condizione in cui l’ossessione per il monitoraggio del sonno finisce per comprometterlo, e un’ansia che finisce per peggiorare ciò che vorrebbe controllare. A smontare il mito delle 8 ore di sonno uguali per tutti è anche un vasto studio dell’Uk Biobank, condotto su mezzo milione di persone, che dimostra come regolarità e qualità contino più della durata assoluta, mentre il neurobiologo Giorgio Gilestro parla apertamente di un sonno sabotato dall’eccesso di attenzione numerica. In questo scenario l’alimentazione diventa un regolatore silenzioso, ma decisivo, del ritmo circadiano: la crononutrizione insegna che non esistono cibi miracolosi capaci di “far dormire”, bensì scelte che evitano interferenze con i delicati meccanismi ormonali e neurologici notturni.

Una cena troppo abbondante o ricca di grassi attiva processi digestivi e termogenici che innalzano la temperatura corporea, inviando al cervello segnali di veglia e frammentando il sonno, in particolare la fase Rem (la fase del sonno in cui si verificano sogni vividi e intensa attività cerebrale simile a uno stato di veglia, ndr). Al contrario, pasti serali leggeri, con volumi contenuti e nutrienti facilmente assimilabili, aiutano l’organismo ad accompagnarsi naturalmente verso il riposo.

Un approccio evidenziato anche dalle riflessioni raccolte dal Consorzio della Bresaola della Valtellina, da tempo impegnato a collegare le scelte alimentari quotidiane ai temi più ampi del benessere e della qualità del riposo. La Bresaola, infatti, è spesso indicata come alleata della cena serale per la sua elevata digeribilità e il profilo nutrizionale leggero, in linea con i principi della crononutrizione. E secondo gli esperti la stagionatura avvia una parziale scomposizione delle proteine che riduce il lavoro gastrico, mentre il profilo nutrizionale fornisce triptofano e sali minerali utili al sistema nervoso senza appesantire.

“Gli alimenti non inducono il sonno, ma possono creare le condizioni perché il corpo non venga ostacolato nel suo percorso fisiologico verso il riposo”, spiega Michelangelo Giampietro, medico specialista in medicina dello sport e in scienza dell’alimentazione, che per il Consorzio della Bresaola della Valtellina ha elaborato un decalogo per sfatare le fake news più diffuse sul tema. A partire dal sonno stesso, è falsa l’idea che esista una durata ideale valida per tutti: non sono necessariamente le 8 ore a garantire benessere, quanto piuttosto la regolarità degli orari e la qualità del riposo, come evidenziato anche dallo studio dell’Uk Biobank. Allo stesso modo, demonizzare i carboidrati a cena non aiuta a dormire meglio: pasta, riso o pane, soprattutto se integrali, favoriscono la disponibilità di triptofano e, stimolando la produzione di insulina, ne facilitano il passaggio al cervello, sostenendo la sintesi della melatonina. Una cena esclusivamente proteica, priva di carboidrati, può quindi rendere più difficile l’addormentamento. Va poi sfatato il mito del cioccolato fondente come alimento rilassante serale: pur essendo di ottima qualità nutrizionale, contiene caffeina e teobromina che, nei soggetti sensibili, possono aumentare la frequenza cardiaca e ostacolare il sonno. Infine, il riposo notturno è strettamente legato anche al recupero muscolare, perché durante la notte l’organismo attiva processi di riparazione e rigenerazione dei tessuti, sostenuti da un adeguato apporto proteico nell’arco della giornata. Inserire a cena una fonte proteica magra e facilmente digeribile, come 40-50 grammi di Bresaola della Valtellina Igp un paio di volte a settimana, consente di fornire all’organismo gli amminoacidi necessari senza appesantire la digestione, favorendo così un recupero più efficiente durante il sonno.

Proteine magre nelle giuste quantità e abbinate ai carboidrati, latticini leggeri, legumi come la soia, pesce azzurro ricco di omega-3 e carboidrati complessi sono scelte che dialogano con l’orologio biologico senza stimolare inutilmente l’organismo, mentre alcol e bevande nervine (caffè, tè, cola ed energy drink) agiscono come veri sabotatori chimici del sonno. La risposta pratica all’ansia da prestazione notturna non è, dunque, un grafico sullo smartphone, ma una cena semplice ed equilibrata - ad esempio Bresaola, pane integrale, verdure di stagione e un filo d’olio extravergine - capace di rispettare la fisiologia del corpo e restituire al sonno la sua funzione naturale di recupero, lontano dal conteggio ossessivo delle ore.

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