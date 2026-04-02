Il “welfare verde” dell’agricoltura: 9.000 fattorie in Italia tendono la mano a chi è fragile

Dalle esperienze con gli alpaca alle “brigate di cucina” nei mercati contadini, o al museo dei frutti antichi, l’agricoltura sta acquisendo un peso crescente nel sostegno alle fragilità, abbinando a laboratori e pet therapy, la formazione e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, forte del lavoro quotidiano di 9.000 fattorie sociali nate nelle campagne italiane. Lo rileva un’indagine Coldiretti diffusa in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo che ricorre oggi, 2 aprile, e che racconta del “welfare verde” operato dall’agricoltura sociale che, regolamentato da legge statale, alleggerisce i servizi pubblici sempre più sovraccarichi. La categoria più seguita dalle fattorie sono le persone con disabilità mentali, seguite da minori in difficoltà e disabili fisici, ma è diffusa anche la presenza di ex detenuti, donne vittime di violenza, anziani, individui con disturbi relazionali o dipendenze, disoccupati e immigrati, con anche numerosi esempi che si concentrano sul supporto a bambini e giovani autistici. Del resto, spiega Coldiretti, nell’ultimo anno sono state oltre 50.000 le persone che hanno beneficiato dei servizi promossi dall’impegno sociale degli agricoltori, e secondo le stime, il welfare rurale offre oggi servizi sanitari ed educativi per un valore superiore al miliardo di euro, con 600 milioni in prodotti e 400 milioni in attività sociali gestite dalle imprese agricole.

Come succede, per esempio, nel mercato coperto Campagna Amica di Cosenza che affianca alla vendita diretta la cucina sociale del ristorante contadino “Buoni Buoni”, nata nel 2022 come progetto di Coldiretti e Campagna Amica Calabria, insieme all’associazione “Gli altri siamo noi” e alla cooperativa sociale “Volando Oltre”, dove i visitatori possono degustare piatti tipici calabresi in un contesto di inclusione sociale che vede il coinvolgimento attivo di persone con disabilità e persone con disturbo dello spettro autistico, impegnate nelle attività di preparazione e servizio. O come nei boschi di Coredo in Val di Non (Trentino), dove l’Agricola Predaia accoglie i ragazzi di Casa Sebastiano per coltivare insieme il sogno di “Impronta Vegetale”. E, ancora, in Abruzzo con “Rurabilandia”, fattoria didattica e sociale che nella sua attività di ristorazione e accoglienza agrituristica coinvolge a vario titolo e con varia frequentazione 20 ragazzi con disabilità fisica e intellettiva anche grave. Sempre in Abruzzo, a Serramonacesca, l’azienda agricola Colle Rosa alleva alpaca promuovendo, invece, esperienze di pet therapy rivolte a soggetti con disturbi dello spettro autistico, mentre a Macerata, nelle Marche, è attivo il progetto di agricoltura sociale “Tuttincampo”, che coinvolge giovani con disabilità cognitive attraverso il lavoro in campagna: l’iniziativa, guidata dall’azienda Si.Gi. con il supporto di cooperative e università, unisce crescita personale, inclusione, supporto alle famiglie, ma anche valorizzazione della biodiversità con la realizzazione dell’E-Museo dei Frutti Antichi, con il frutteto aziendale trasformato in spazio accessibile e interattivo, simbolo di integrazione e conoscenza del mondo rurale. Nell’Azienda Agricola L’Oasi nel Mugello, infine, nelle colline di Firenze, si organizzano giornate per bambini e ragazzi, vacanze di Natale e Pasqua in fattoria, centri estivi e persino pigiama party. Il programma prevede sempre tanto tempo libero a contatto con la natura e gli animali, la cura dell’orto ed ogni giorno un laboratorio diverso, tra cucina, creatività, cura dell’ambiente e passeggiate nel bosco.

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