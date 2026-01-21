Essere Animali: “arriva una sentenza storica sul maltrattamento animali in un allevamento italiano”

Un dipendente e due titolari di un allevamento in provincia di Reggio Emilia - a processo dopo la denuncia dell’Associazione Essere Animali che, nel settembre 2020, aveva diffuso un video che documentava violenze nei confronti di alcuni maiali - sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Reggio Emilia per il reato di maltrattamento di animali. Le immagini erano state documentate da un operaio che aveva filmato con una telecamera nascosta le violenze nei confronti dei suini e si era rivolto all’Associazione: il caso ebbe rilevanza nazionale, e l’allevamento, spiega Essere Animali, risultava essere un fornitore dell’azienda Fratelli Beretta, che dopo la pubblicazione delle immagini interruppe ogni rapporto di fornitura.

“Da oltre dieci anni denunciamo il lato nascosto degli allevamenti intensivi che alimentano le filiere del made in Italy, svelando come in questi luoghi, vengono spesso compiuti reati in violazione delle normative vigenti. La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia può essere considerata storica - dichiara l’Associazione, ammessa quale parte civile nel processo - perché, oltre a restituire almeno in parte giustizia agli animali negli allevamenti, rappresenta una delle poche condanne di questo tipo in Italia. La nostra esperienza conferma quanto i maltrattamenti siano frequenti nelle filiere nazionali, per questo ci auguriamo che la sentenza sia da monito per l’intero comparto zootecnico nazionale. Essere Animali continuerà a mostrare tutte quelle sofferenze passibili di reato per arrivare a tutelare, concretamente, gli animali come già previsto dalla nostra costituzione”.

Il processo si è concluso il 16 gennaio: il dipendente è stato condannato a 6 mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, il socio amministratore a 4 mesi, mentre il socio dell’azienda è stato multato per 4.000 euro. Inoltre, nei loro confronti è stata disposta, per la durata di 6 mesi, anche la sospensione dell’attività di trasporto, commercio e allevamento degli animali, oltre che la condanna a pagare il risarcimento del danno e rifondere la spese processuali a favore di Essere Animali.

Le tre persone erano state citate in giudizio, oltre che per maltrattamento di animali, anche per esercizio abusivo della professione veterinaria (dove l’imputato è stato prosciolto) e anche per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, reato per il quale è, invece, sopraggiunta la prescrizione.

