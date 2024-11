Etna: la sfida dello stile

L’Etna sta crescendo: in valore e notorietà, ma anche in qualità. Lo dicono i numeri: cresce la sostenibilità economica delle imprese (50 milioni di euro il fatturato franco cantina, 150.000 euro il valore del vigneto per ettaro, 5 volte più della media regionale), anche tramite la domanda eno-turistica, che restituisce un valore aggiunto sull’area di 123 milioni di euro l’anno; significa che per ogni bottiglia consumata sulle pendici dell’Etna si genera un impatto generale sul territorio di 82 euro, 10 volte più del valore del vino alla produzione (dati Osservatorio Uiv-Vinitaly). L’Etna, insomma, sta bene ed è ormai da annoverare fra i grandi territori del vino italiano. Che come tutti deve affrontare il grande tema del surriscaldamento globale. “I grandi territori del vino non possono usare l’emergenza climatica come scusa, per giustificare l’aumento della gradazione alcolica dei loro vini. Devono perseguire l’eleganza, lavorando sulla finezza e l’equilibrio” ha sostenuto pochi mesi fa il produttore Frank Cornelissen conversando col direttore di WineNews. Il vulcano più alto d’Europa e il clima e i suoli che lo caratterizzano aiuta; come aiuta la viticoltura lenta imposta dalle pendici ripide della montagna, la parcellizzazione delle vigne, i muretti a secco e la tradizionale viticoltura ad alberello, che custodiscono piante di vite centenarie e a piede franco: fragili ma fortissime. Un tesoro prezioso che va conservato e tutelato in ogni modo. Alcuni passi del Consorzio, per fortuna, vanno in questa direzione. Come lo stile dei vini, gradualmente. Lo abbiamo percepito nel nostro percorso monografico dedicato (2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023) e nei vini delle cantine che avrebbero meritato di stare in questa ultima edizione, ma che troverete nelle prossime newsletter “I Vini di WineNews”, come quelli di Buscemi, Tornatore, Generazione Alessandro, Tenute Foti, Gulfi, Terre Costantino, Statella, Terrazze dell’Etna e Giovinco.

