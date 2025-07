Export, vola l’ortofrutta italiana nei primi 4 mesi 2025: +13,3% in valore, a 2,2 miliardi di euro

Nonostante tutte le difficoltà del momento, tra cambiamento climatico e dazi imminenti, il 2025 si conferma un anno positivo per l’export ortofrutticolo italiano. Secondo i dati Istat diffusi da Fruitimprese Veneto - Associazione Imprese Ortofrutticole, nei primi quattro mesi 2025, le esportazioni sono aumentate 13,3% in valore sullo stesso periodo 2024 (2,24 miliardi di euro rispetto a 1,9 miliardi di euro), e del +7,3% in volume raggiungendo quota 1,3 milioni di tonnellate (contro 1,2 milioni di tonnellate). Con il saldo commerciale che ha raggiunto 264 milioni di euro, con un incremento del +30,8%, visto che nel contempo le importazioni hanno toccato 1,9 milioni di euro (anche queste in crescita, del +11,3% sui primi 4 mesi 2024). Un andamento nettamente positivo, per l’ortofrutta italiana che ha quasi raggiunto le esportazioni del vino tricolore, in valore (che nei primi 4 mesi 2025 sono, invece, in calo del -0,86% sullo stesso periodo 2024, a 2,5 miliardi di euro, secondo i dati Istat analizzati da WineNews).

“A trainare la crescita - afferma Fruitimprese Veneto - sono soprattutto le mele (+19,90% in volume e +18,31% in valore), i kiwi (+15,26% in volume e +28,47% in valore) e i limoni, che registrano un vero e proprio boom con un aumento vicino al +50% in volume (precisamente del +47,10% in volume e del +45,85% in valore). Anche gli agrumi nel complesso crescono del +3% in volume e del +11,4% in valore”. Sul fronte delle importazioni, come detto, si segnala un aumento dei valori (in totale +11,3% per 1,978 miliardi di euro nei primi 4 mesi 2025), in particolare per la frutta a guscio ed essiccata (+36,9%) e per l’avocado, che continua a guadagnare spazio sulle tavole italiane con un +23% in volume. Al contrario - continua l’Associazione Imprese Ortofrutticole - i volumi delle importazioni sono calati complessivamente del -1,3% segnando 1,4 milioni di tonnellate nei primi 4 mesi 2025”. Dati emersi in un incontro tra il presidente Fruitimprese Marco Salvi e il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, nei giorni scorsi a Roma.

