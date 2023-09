Famiglia Statella, Doc Etna Rosso Contrada Pettinocciarelle 2020

Da Pettinocciarelle - a Castiglione di Sicilia in frazione Solicchiata - è partito tutto nel 2016: la costruzione dell'azienda, la prima vigna, la prima vendemmia, la prima etichetta in capo ai coniugi Rita e Calogero Statella. Col tempo si è aggiunto anche un vigneto in Contrada Pignatuni a Randazzo e al primo vino se ne sono aggiunti tre: il Rosso Pignatuni, un Rosato e un Bianco. Dopo 15 giorni di macerazione e l'affinamento in tonneaux usate nasce il Pettinocciarelle, che ci convince anche nella versione 2020, con i suoi profumi di sottobosco, sia fruttati che balsamici, e il suo sapore agrumato e di fiori essiccati, che si diffonde caldo e pepato, ma fresco e vivo allo stesso tempo.

(ns)

