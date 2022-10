Famiglia Statella, Doc Etna Rosso Contrada Pettinociarelle 2019

L’azienda Famiglia Statella nasce per iniziativa di Calogero Statella (ex enologo della Tenuta Terre Nere) e della moglie Rita. Un progetto enologico di recente costituzione, che prende le mosse nel 2016 con l’acquisto del primo vigneto e la produzione del primo vino in contrada Pettinociarelle, sulle pendici Nord del vulcano nell’areale di Castiglione di Sicilia. Nel 2018 c’è l’acquisto di un secondo vigneto in contrada Pignatuni, nel comune di Randazzo (ancora nel Nord della denominazione). Attualmente le etichette prodotte sono quattro, due Etna Rosso dai due vigneti di proprietà, un Etna Rosato da una piccola porzione della vigna di Pettinociarelle e un Etna Bianco da una vigna biologica in conduzione posta nel comune di Randazzo, per un totale di 9.000 bottiglie. L’Etna Rosso Contrada Pettinociarelle 2019, affinato per 10 mesi in tonneau di secondo e terzo passaggio, possiede profumi ariosi di frutti rossi maturi e macchia mediterranea, con leggera affumicatura di sottofondo e tocchi speziati. In bocca, il sorso è solido, la trama tannica tendenzialmente fitta e il finale intenso e persistente.

(fp)

