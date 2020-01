Fattoria dei Barbi, Docg Brunello di Montalcino 2015

Tutti sanno che la Fattoria dei Barbi è tra le cantine più importanti del Brunello di Montalcino, per storia e lignaggio. Barbi è pure una delle aziende più grandi, 100 ettari a vigneto, per una produzione di 200.000 bottiglie di Brunello, sulle 600.000 totali (comprese quelle detta tenuta maremmana). Attualmente riveste con autorevolezza anche il ruolo della cantina “quantitativa più qualitativa” di Montalcino. Un merito senz’altro ascrivibile ad un profilo stilistico che riesce a rimanere tutt’uno con il suo territorio, con vini centrati sul piano del bilanciamento e capaci non di rado di mostrare personalità e carattere, come nel caso del Brunello di Montalcino 2015.

