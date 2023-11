Fiorello e la news WineNews sul “Miglior Sommelier d’Italia” 2023 a “Viva Rai2”

Tra l’ironia sul mancato incontro tra Jannik Sinner e compagni, campioni azzurri della Coppa Davis, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - che, però, ha ricevuto i Cugini di Campagna - e quella sulla “fermata straordinaria” del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida sul Frecciarossa pieno di “pendolari Roma-Ciampino”, a “Viva Rai2!” Fiorello legge WineNews tra le notizie che commenta, ogni mattina in diretta alle ore 7.00 su Rai2, con la sua esilarante simpatia e la sua irriverente ironia, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari dal Glass del Foro Italico a Roma. E, nella puntata di ieri, 28 novembre, aspettando la super ospite, la cantante Laura Pausini, lo showman più amato d’Italia racconta al grande pubblico come tra le eccellenze italiane, accanto al tennis ed a Francesco Bagnaia, Campione del Mondo Motogp 2023, c’è anche il “Miglior Sommelier d’Italia - Premio Trentodoc” 2023, Cristian Maitan, 28 anni di Treviso, eletto dall’Ais-Associazione Italiana Sommelier, e fa un “in bocca al lupo” ai tanti giovani che in Italia vogliono diventare sommelier a partire dal boom dei corsi, che riportiamo nella nostra news.

Come descrivono i genitori il miglior sommelier italiano? “Un ragazzo amabile, ben strutturato, dal carattere fermo, a volte un po’ legnoso e spigoloso, mente frizzante e spumeggiante, ha necessità però di riposare qualche ora”, scherza Fiorello. Una cassa di risonanza per le belle notizie del mondo dell’enogastronomia italiana da milioni di telespettatori in diretta tv (grazie Fiore!).

