Fuligni, Docg Brunello di Montalcino 2015

12 ettari, piantati tra i 380 e i 450 metri sul livello del mare, in zona Cottimelli, località che collega la collina di Montalcino ai pendii del settore nord dell’areale. Questo il panorama che circonda la cantina della famiglia Fuligni, dove il Sangiovese affina in tonneau e botti di media dimensione. Il risultato sono vini dall’impronta stilistica tendenzialmente elegante. Il Brunello di Montalcino 2015 possiede tratti olfattivi ancora giovani in cui l’alloro e l’erba medica sono leggermente sorpassati da tocchi affumicati e di spezie dolci. Anche in bocca, il vino è molto giovane con una progressione articolata, solo leggermente frenata da un po’ di rovere in esubero.

