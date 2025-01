“Golden Globes” 2025, a Demi Moore e alle star vincitrici il Liber Pater, il vino più caro al mondo

Il vino, comprese le etichette italiane più famose, non è solo protagonista nelle scene di molti film e in sempre più serie tv: per le star di Hollywood - e, per emulazione, anche per i loro fan - è una vera e propria passione, e continua ad essere presente negli eventi più glamour e prestigiosi d’America. Restando su cinema e tv, se il 2024 si è chiuso con gli “Emmy Awards” a Los Angeles, i prestigiosi “Oscar” della tv americana il cui “Official Sparkling Wine” è il Consorzio Franciacorta, il 2025 si è aperto con l’edizione n. 82 dei “Golden Globes”, il 5 gennaio sempre a L.A., i prestigiosi premi assegnati ai migliori titoli cinematografici e televisivi e ai più talentuosi protagonisti del grande e piccolo schermo della stagione che si è appena conclusa, aspettando gli Oscar, e che fanno parlare di sé anche per un oggetto cult molto particolare: la lussuosa Gift Bag by Robb Report destinata alle star di Hollywood e del mondo vincitrici delle statuette, da Jacques Audiard, regista di “Emilia Pérez”, il film più premiato, a Brady Corbet, che ha diretto “The Brutalist”, dalle attrici Demi Moore, Fernanda Torres, Zoe Saldana, Anna Sawai e Jodie Foster, agli attori Adrien Brody, Sebastian Stan, Kieran Culkin, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Colin Farrell e Jeremy Allen White (Miglior attore nella serie commedia sugli chef più amata “The Bear”), passando per Trent Reznor e Atticus Ross per la Migliore colonna sonora originale per “Challengers” di Luca Guadagnino (mentre per l’Italia non ce l’hanno fatta “Vermiglio” di Maura Delpero, e Isabella Rossellini). E il cui valore quest’anno era di ben 1 milione di dollari, perché dentro c’erano 28 prodotti ed esperienze di lusso, e tra un lifting e un viaggio in yacht, c’erano anche tre bottiglie di Liber Pater, il vino più costoso al mondo, prodotto a Bordeaux da Loïc Pasquet, da antichi vitigni autoctoni pre-fillossera e pre-classificazione del 1855, nelle annate rare 2015 (sole 500 bottiglie), 2018 e 2019 del valore ciascuna di oltre 30.000 dollari, ed una degustazione con cena ospiti della griffe, in Francia, per 272.000 dollari (per una sola persona) . Ad accomunare i “preziosi doni” della Gift Bag, l’essere tra i marchi più iconici sinonimo di eccellenza, tra i quali anche il vino non poteva mancare.

Copyright © 2000/2025