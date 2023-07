I migliori ristoranti “pied dans l’eau” di Forte dei Marmi, e non solo: esce “A tavola vista mare”

Dalle focacce sulla spiaggia ai primi locali, Forte dei Marmi si è ormai affermata come una delle destinazioni più ambite ed esclusive del turismo internazionale: i migliori indirizzi per mangiare “pied dans l’eau” nella località top della Versilia sono selezionati nel libro “A tavola vista mare” (Gruppo Editoriale, 200 pagine, 18,00 euro), firmato dal giornalista Davide Paolini, da tutti conosciuto come il “Gastronauta” ed inventore di importanti manifestazioni nel wine & food, e Gianni Mercatali, esperto di comunicazione e marketing che, da sempre, frequenta la Versilia, anche attraverso il suo concorso “A Tavola sulla Spiaggia”.

Due vere autorità del settore e grandi conoscitori di Forte dei Marmi, che qui ripercorrono la storia e la nascita di questo luogo iconico e della sua tradizione culinaria: “il divertente sui luoghi comuni - afferma il giornalista Davide Paolini - è poterli smentire. Come chi afferma che i ristoranti degli stabilimenti balneari della Versilia sono in grado solo di offrire spaghetti con arselle e fritto misto. Un vero e curioso ossimoro perché questi piatti marini sono di certo diventati da anni i piatti cult, quasi una bandiera dell’estate, ma i bagni di Forte dei Marmi attualmente hanno raggiunto un livello qualitativo inaspettato”.

Pur mantenendo il fascino di un tempo, i beach club della perla della Versilia offrono un’ospitalità impareggiabile, che passa anche - e talvolta soprattutto - dalla ristorazione, diventata di altissimo livello, comunque sempre legata al territorio e ai suoi prodotti. Il libro, in italiano e inglese, racchiude una selezione di 36 stabilimenti balneari, tra cui bagni con più di un secolo di vita, ma anche beach club di recente restyling, qualcuno nel segno della tradizione, qualcuno con un mood più contemporaneo. Il fil rouge che li unisce tutti è il piacere a tavola, grazie a ottimi ristoranti, rigorosamente vista mare, in cui assaporare pilastri della gastronomia locale, insieme a proposte originali e sorprendenti.

Di questi indirizzi “A tavola vista mare” svela storia, volti, atmosfera e cucina, in un viaggio con più di 200 immagini realizzate dal fotografo Andrea Dughetti, che ne restituiscono sapori, profumi e colori, compresa la foto di uno dei piatti cult di ciascuno.

