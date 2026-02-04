I migliori vini “green” d’Italia? A premiarli è la “Guida Bio - Selezione Vini 2026”

Dal Brunello di Montalcino Riserva Diecianni 2015 di Le Chiuse, premiato come miglior vino rosso, al Madame Martis Brut Riserva 2015 di Maso Martis, miglior spumante Metodo Classico, dallo Zero Tolleranza per il Silenzio di Cà du Ferrà, miglior vino bianco, allo Ius Nature di Bortolomiol insignito come miglior spumante Metodo Martinotti, dal Cinque Terre Sciacchetrà 2018 Under Water Wine di Possa, come miglior vino da uve appassite, al Monte Diavoli 2021 di Masseria Cuturi, miglior vino da uve autoctone. Barone Pizzini, in Franciacorta, è la miglior azienda a impatto ambientale, Tenuta dei Ciclopi quella emergente, Suavia la miglior azienda femminile, Ca’ Rugate la miglior azienda del Nord, Monteverro la miglior azienda del Centro, Gorghi Tondi la miglior azienda del Sud, Giulia Cataldi Madonna dell’azienda Cataldi Madonna in Abruzzo è la miglior vignaiola under 40, e a Cantina Pizzolato è andato il premio packaging. Sono i 14 Premi Speciali della “Guida Bio - Selezione Vini” 2026, il progetto editoriale diretto da Antonio Stanzione e pubblicato da Rubbettino Editore che racconta la rivoluzione green del vigneto italiano, svelati nei giorni scorsi a Roma, dove sono state consegnate anche 343 “Foglie d’Oro”, il riconoscimento che premia la perfetta sintesi tra qualità stilistica e identità territoriale.

