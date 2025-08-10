Menu
Giovedì 14 Agosto 2025 - Aggiornato alle 21:02
I Vini di WineNews - N. 375
10 Agosto 2025, ore 09:00
Numero:
375
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 10 al 16 Agosto 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Vermentino Solosole 2014
08 Agosto 2025
I Vini
Buondonno, Docg Chianti Classico Riserva 2020
08 Agosto 2025
I Vini
Serragiumenta, Calabria Igt Rosato Magliocco Il Rosato 2024
08 Agosto 2025
I Vini
Girlan, Doc Alto Adige Sauvignon Flora 2023
08 Agosto 2025
I Vini
Val d’Oca, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry
08 Agosto 2025
I Vini
Laura De Vito, Docg Fiano di Avellino Arianiè 2022
08 Agosto 2025
I Vini
Colonnara, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Cuprese 2023
08 Agosto 2025
I Vini
Ciacci Piccolomini d'Aragona, Doc Rosso di Montalcino 2023
08 Agosto 2025
I Vini
Jerzu, Doc Cannonau di Sardegna Rosato Isara 2024
08 Agosto 2025
I Vini
Castello Pomino, Doc Pomino Bianco Benefizio Riserva 2023
08 Agosto 2025
I Vini
Feudi di San Gregorio, Docg Fiano di Avellino Pietracalda Riserva 2022
08 Agosto 2025
I Vini
Marchetti, Doc Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2024
08 Agosto 2025
I Vini
Bera, Docg Barolo Mosconi 2018
08 Agosto 2025
I Vini
Fattoria di Fugnano, Docg Vernaccia di San Gimignano Donna Gina 2022
08 Agosto 2025
Zoom
Maida, Confettura di Albicocche Ievulese
08 Agosto 2025
Ristorante
Osteria Francescana - Modena
08 Agosto 2025