Buondonno, Docg Chianti Classico Riserva 2020

Casavecchia alla Piazza è territorio di antica vocazione agricola, addirittura Cinquecentesca e si trova nell’odierna Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti. Qui nel 1988 la coppia di agronomi Gabriele Buondonno e Valeria Sodano avviano il loro progetto enologico, oggi arricchito dal lavoro dei figli Errico e Marta (quest’ultima produttrice di pecorino). La scelta di allevare i vigneti in regime biologico arriva da subito - nel 1989 con l’adesione al Coordinamento Toscano Produttori Biologici - in un periodo decisamente pionieristico per questo tipo di approccio. Ma non solo. L’azienda ha anche intrapreso una meritoria opera di valorizzazione e conservazione dell’antico sistema di allevamento delle viti maritate, che crescono appoggiandosi ad alberi vivi, proseguendo una tradizione produttiva emblema della viticoltura toscana. Le varietà allevate sono Sangiovese, Canaiolo, Syrah, Merlot, Cabernet Franc e Trebbiano, allevate su una superficie di 13 ettari, da cui si ottengono 60.000 bottiglie, dalla cifra stilistica chiantigiana, saldamente legata al proprio territorio d’origine. Il Chianti Classico Riserva 2020 - maturato in legno di varia misura per 24 mesi - profuma di ciliegia, erbe officinali, rose, liquirizia, spezie e grafite. In bocca il sorso si muove saporito e contrastato, sviluppandosi vivace e fragrante e terminando in un finale dai ritorni fruttati e speziati.

