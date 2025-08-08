Maida, Confettura di Albicocche Ievulese

L’azienda Maida, specializzata nell’arte della conservazione di tutto quanto di buono la terra del Cilento produce, nella sua vasta gamma di proposte offre anche la confettura di Albicocca Ievulese. Si tratta una varietà di albicocca tipica del Cilento, in particolare dell'area di Ievoli, frazione di Casal Velino, in Campania. È un'albicocca di colore giallo-arancio, dalla polpa morbida e succosa, con un sapore intenso e dolce e tendenzialmente delicato. Ideale per la produzione di confetture extra, può anche essere consumata fresca. La confettura extra di albicocca Ievulese di Maida, contiene albicocca, zucchero e succo di limone e non contiene coloranti, aromi o conservanti. Conosciuta anche come “albicocca vesuviana”, trae origine dalla zona del Monte Vesuvio ed è rinomata per la sua qualità. L'albicocca vesuviana è coltivata da tempo immemorabile, con testimonianze che risalgono al periodo romano, quando veniva chiamata “Mela Armena”, perché al tempo si credeva che provenisse dall’Armenia.

