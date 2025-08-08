Ciacci Piccolomini d'Aragona, Doc Rosso di Montalcino 2023

Una “brasa coerta” - come dicono i veneti - è questo Rosso di Montalcino 2023 di Ciacci Piccolomini d'Aragona. Una “brace coperta” nasconde qualcosa, è calma apparente: sotto la superficie cela energia e vivacità, sorpresa. I profumi del Sangiovese “giovane” dell'azienda (che ne produce anche una selezione chiamata Rossofonte) sono vivaci e immediati: piccola frutta rossa in confettura, rosa e camelia, le freschezza speziata della liquirizia e del cardamomo, ma anche quella balsamica delle aromatiche selvatiche. In bocca poi acquista quella tridimensionalità che non ti aspetti: sempre sottile (non è certamente un Brunello), ma sostanziosa, composta per lo più da una decisa sapidità e un dolcezza morbida, trattenuta da tannini fruttati e amplificata da un calore ben dosato. Il risultato di una gestione biologica ben condotta, soprattutto in quella zona meridionale di Montalcino dove si trova l'azienda - lungo la strada di Sesta - che deve fare sempre più i conti con il surriscaldamento climatico, per fortuna ancora mitigato dall'influenza fresca del Monte Amiata che si staglia proprio lì di fronte. E risultato del processo di vinificazione, fermentazione e affinamento effettuata solamente in recipienti di acciaio inox e cemento vetrificato. A fianco al Sangiovese, la famiglia Bianchini coltiva anche Merlot, Syrah e Cabernet Sauvignon nei 56 ettari vitati, da cui ricava fino a 300.000 bottiglie l'anno.

