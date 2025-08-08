Serragiumenta, Calabria Igt Rosato Magliocco Il Rosato 2024

Ammicca con un simpaticissimo rosa aranciato, questo Magliocco in purezza di Serragiumenta. Le uve che lo compongono provengono dai 600 ettari di proprietà che attorniamo il castello e il maneggio. Siamo ai piedi di Altomonte, in provincia di Cosenza, ma molto più a nord del capoluogo di provincia: esattamente a metà strada fra lo Ionio e il Tirreno, in quella particolare stretta che forma la punta del nostro Stivale. L'azienda biologica, che comprende tantissime anime - parte agricola con frutta, ortaggi, ulivi, fichi e vigneti, parte di allevamento di Bovini Podolica e Suino Nero di Calabria in stato semibrado e polli allevati a terra, parte energetica rinnovabile, parte ospitalità e maneggio, appunto - è stata fondata nel 1947 dal nonno di Rita Bilotti, la quale ha preso in mano l'azienda dal padre a 25 anni, da neolaureata in architettura. Tutta la parte agricola e turistica l'ha sviluppata lei, a partire dagli ulivi. Il vino arriva solo dopo, nel 2004; nel 2013 i primi imbottigliamenti. Gli ettari piantati a Magliocco, Aglianico, Cabernet Franc, Syrah, Gaglioppo, Nerello Mascalese, Pecorello e Malvasia sono 50, ma ad oggi solo 20 vengono vinificati: 7 etichette per 30.000 bottiglie all'anno. Fra cui, appunto, Il Rosato, profumato di ciliegia e mandarino, fiori di biancospino e mentuccia, che aderisce asprigno in bocca, dissetando col sapore di frutta. Rotola sornione come la "r" pronunciata da Rita.

