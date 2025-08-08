02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Ristoranti ed Enoteche

RISTORANTE

Osteria Francescana - Modena

MODENA, OSTERIA FRANCESCANA, RISTORANTE, Ristoranti ed Enoteche, Su i Vini di WineNews
Indirizzo: via Stella, 22
Città: Modena
Nazione Italia
Telefono +39 059 223912

L’Osteria Francescana non ha certo bisogno di altre parole di elogio, rappresentando il meglio della cucina contemporanea del Bel Paese e il suo patron, lo chef Massimo Bottura, anche lui non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Ha aperto l’Osteria Francescana, nel centro della sua città, Modena, giusto 30 anni fa. Il ristorante si chiama così perché si trova vicino alla chiesa di San Francesco, e perché negli anni Cinquanta del secolo scorso era una semplice osteria. Noto in tutto il mondo, premiato con 3 stelle Michelin, il ristorante di Bottura è arrivato al primo posto della classifica World’s 50 Best Restaurants come migliore del mondo, due volte, nel 2016 e nel 2018. Oggi è inserito nella sua speciale “hall of fame”, insieme a una ristretta lista di locali internazionali. Per i suoi piatti, il più grande chef italiano pesca a piene mani nella tradizione italiana rimodulata come cucina d’avanguardia, grazie ai continui richiami all’arte contemporanea di cui Bottura è un grande collezionista.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: MODENA, OSTERIA FRANCESCANA, RISTORANTE

Altri articoli