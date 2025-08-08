Castello Pomino, Doc Pomino Bianco Benefizio Riserva 2023

Nel 1973 nella tenuta del Castello Pomino di Marchesi Frescobaldi nasceva Benefizio, cru di Chardonnay in purezza, a quel tempo l’unico vino bianco italiano fermentato ed affinato interamente in barrique. Con la vendemmia 2023, appena entrata in commercio, Benefizio celebra il cinquantesimo anniversario. “Questo vino fu molto voluto da mio zio Leonardo - ha ricordato Lamberto Frescobaldi, alla guida di Marchesi Frescobaldi - con il desiderio che fosse da subito un grande bianco da invecchiamento. Oggi, dopo 50 anni, tutta la mia famiglia e io siamo orgogliosi di aver desiderato Benefizio che, di vendemmia in vendemmia, ci regala ogni anno grandi emozioni”. Per i cinquant’anni di Benefizio, Marchesi Frescobaldi ha organizzato una esclusiva degustazione presso Villa Laetitia-Enoteca La Torre a Roma dove, accanto all’edizione 2023, si sono potute degustare, sotto la regia dell’enologo Nicolò D’Afflitto, le annate 1990, 2009 e 2014. Benefizio 2023 si presenta di un luminoso color giallo paglierino dai riflessi dorati. Il bouquet intenso e complesso rimanda a note prevalentemente fruttate che ricordano la pesca bianca e la pera mature; a queste si accompagna un’intensa speziatura con rimando alle spezie dolci. Persistente al sorso e molto strutturato, lascia una bocca piacevolmente appagata e pulita. A tavola si abbina bene con piatti di pesce, crostacei, formaggi, creme di verdura e antipasti.

(Cristina Latessa)

