Fattoria di Fugnano, Docg Vernaccia di San Gimignano Donna Gina 2022

Si deve ad un siciliano, Andrea Pensabene, la rinascita, nel 1963, della Fattoria di Fugnano. Dopo la sua morte, nel 1997, la nipote Laura Dell’Aira, che lasciava Palermo e cominciava anche lei il suo percorso esistenziale in Toscana, si concentrava sulla produzione di vino, giungendo nel 2002 ai primi imbottigliamenti autonomi. Oggi, la Fattoria di Fugnano - posta tra il Poggio del Comune di San Gimignano e la Frazione di Bombereto - conta su 24 ettari a vigneto, allevati in prevalenza a Vernaccia, Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. L’approccio stilistico delle etichette della Fattoria di Fugnano - le Vernaccia di San Gimignano “Da Fugnano” e “Donna Gina”, il Chianti Colli Senesi, gli Igt “Donna Gina” da uve Sangiovese e “Donna Gina” da uve Colorino, “Legàmi” (uvaggio a base di Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah) e “Bombe” (blend di Vernaccia e Chardonnay), più lo spumante “Ballum” (da uve Sangiovese) - è sobriamente moderno e caratterizzato da una buona tecnica esecutiva, con maturazioni effettuate in cemento e legno piccolo. La Vernaccia di San Gimignano Donna Gina 2022, maturata in cemento per sei mesi, profuma di frutta a polpa bianca, fiori ed erbe di campo, con tocchi agrumati e di pietra focaia. In bocca il sorso è sapido e sostanzioso ma allo stesso tempo scorrevole e vivace, terminando in un finale ben scandito ancora su toni fruttati.

