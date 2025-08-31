Menu
Mercoledì 03 Settembre 2025
I Vini di WineNews - N. 378
31 Agosto 2025, ore 09:00
Numero:
378
Tiratura:
12000 Enonauti
Periodo:
Dal 31 Agosto al 6 Settembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Livio Felluga, Docg Rosazzo Terre Alte 2022
29 Agosto 2025
I Vini
Pian delle Vigne, Doc Rosso di Montalcino 2023
29 Agosto 2025
I Vini
Pio Cesare, Docg Barbaresco Il Bricco 2021
29 Agosto 2025
I Vini
Mezzacorona, Doc Trentino Superiore Gewürztraminer Musivum 2021
29 Agosto 2025
I Vini
Il Colombaio di Santa Chiara, Docg Vernaccia di San Gimignano Campo della Pieve 2023
29 Agosto 2025
I Vini
Veuve Clicquot, Aoc Champagne Brut La Grande Dame 1998
29 Agosto 2025
I Vini
Gerardo Cesari, Doc Soave Classico Tremenalto 2024
29 Agosto 2025
I Vini
Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Extra Brut Fushà
29 Agosto 2025
I Vini
Tenuta Marsiliana, Costa Toscana Igt Rosso Marsiliana 2020
29 Agosto 2025
I Vini
Valle Martello, Colline Teatine Igt Cococciola Brado 2024
29 Agosto 2025
I Vini
Gabe, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Guia Clorofilla 2023
29 Agosto 2025
I Vini
Nicolas Feuillatte, Aoc Champagne Brut Rosé Réserve Exclusive
29 Agosto 2025
I Vini
Russiz Superiore, Doc Collio Bianco Col Disôre 2021
29 Agosto 2025
I Vini
Le Fraghe, Dop Chiaretto di Bardolino Ròdon 2023
29 Agosto 2025
Zoom
Wilden.herbals, Tisane biologiche
29 Agosto 2025
Ristorante
Imàgo
29 Agosto 2025