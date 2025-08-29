Wilden.herbals, Tisane biologiche

Wilden.herbals è nata nel 2018 dall'idea di Nicola Robecchi - imprenditore e sostenitore di un sistema di distribuzione fatto di piccoli produttori, e Delfino Sisto Legnani - fotografo e designer, legato al mondo delle piante. Insieme hanno abbracciato il mondo della lentezza, che l'assaporare di tisane - e prima ancora, la produzione delle erbe officinali che le compongono - porta con sé, insieme al benessere e al piacere. La parte grafica è accattivante, la produzione biologica, l'essicazione naturale. Le miscele botaniche sono formulate da Wilden nella linea Remedia e nella linea Health, con tale maestria da stupire anche i più esperti estimatori. Il Remedium n.3 - Digestive, ad esempio, contiene Finocchio e Liquirizia in quantità non predominante, rinfrescata da Zenzero nitidamente distinguibile e dal trio Melissa-Menta-Rosmarino in perfetto equilibrio balsamico; il gradevole finale fruttato è lasciato invece al Limone. Deliziose infusioni disponibili sul sito insieme ad accessori, tele, gift box e prodotti di artigiani partner.

(ns)

