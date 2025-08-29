Gabe, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Rive di Guia Clorofilla 2023

Pera, lime, fiori di tiglio e gesso, infine crosta di pane ad enfatizzare il contributo effervescente dei lieviti. Così ci accoglie il bouquet aromatico del Prosecco Superiore Extra Brut Clorofilla 2023 di Gabe, che non eccede in dolcezza al naso e nemmeno in bocca, dove si diffonde cremoso e roccioso, sapido e amaricante, con una sottile punta gentile a ricordare fiori di campo e bianco di limone. Clorofilla proviene dai vigneti sulle Rive di Guia, proprio adiacenti all'agriturismo Oltraval dell'azienda: qui suoli ricchi di marne calcaree e argillose garantiscono idratazione costante alle viti, anche nei periodi più siccitosi, e quindi vegetazione turgida e satura. Da qui il nome all'etichetta - Clorofilla - un tributo al magico pigmento verde, che permette alle piante di trasformare la luce del sole in energia e nutrienti necessari all'organismo. Gabe - dal nome della fondatrice Gabriella Benedetta, cresciuta nelle colline del Valdobbiadene - nasce nel 2024, dopo una lunga esperienza nel settore e nell'azienda di famiglia, dalla necessità di esprimere la sua personale visione del vino. Dai 12 ettari vitati a disposizione, produce quindi 300.000 bottiglie suddivise in 5 Prosecco Superiore Rive, affiancati da due Prosecco Treviso (Chicchirichì e Blu Anatra) e gli spumanti Tony Divino e Rosa Pastello. Nomi ispirati dall'universo poetico dei colori del libro Colorama e disegnati dallo studio Delineodesign.

