Nicolas Feuillatte, Aoc Champagne Brut Rosé Réserve Exclusive

Lo Champagne Réserve Exclusive è il risultato di un assemblaggio composto da Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Il suo bagaglio aromatico evidenzia un fruttato rigoglioso, dove i rimandi di pera matura e albicocca si fondono con le sensazioni che aggiunge la maturazione del vino, di 4 anni sui suoi lieviti, ad evocare profumi di pan-briosches e lieviti con lampi affumicati. In bocca il sorso è cremoso e dalla carbonica ben dosata, terminando in un finale lungo e persistente. Marchio certamente tra i più rinomati tra gli appassionati (anche per il suo invitante rapporto qualità/prezzo), Nicolas Feuillatte riveste un ruolo di spicco nell’articolato panorama della Champagne. All’origine della Maison l’uomo d’affari Nicolas Feuillatte e il vigneron Henri Macquart, che hanno creato questa realtà agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso. Champagne Nicolas Feuillatte è per vendite il marchio n°1 in Francia e n°3 nel mondo, espressione di un modello, quello cooperativo, che riunisce 5.000 viticoltori grazie ai quali vengono realizzate cuvée dallo stile preciso ed ineccepibile, capaci di esprimere una confortante affidabilità qualitativa. In una veste del tutto in sintonia con la contemporaneità dal packaging riciclabile al 100%, denominata “United Growers” e dedicata agli uomini e alle donne che coltivano i 2.100 ettari di vigne da cui nascono le cuvées firmate Nicolas Feuillatte.

(fp)

