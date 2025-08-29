Il Colombaio di Santa Chiara, Docg Vernaccia di San Gimignano Campo della Pieve 2023

Tre le varianti di Vernaccia proposte da Il Colombaio di Santa Chiara: la Vernaccia Selvabianca, affinata sulle fecce in acciaio e cemento per sei mesi, l’Albereta Riserva, maturata per un anno in legno grande e cemento, e la Vernaccia Campo della Pieve, con permanenza in cemento sulle fecce per 18/20 mesi a seconda della qualità dell’annata. La versione 2023 di quest’ultima, propone profumi di fiori di campo, agrumi, frutta a polpa bianca matura e leggeri tocchi speziati a rifinitura. In bocca il sorso è teso e sapido, costantemente in allungo fino a chiudersi con una bella nota salina e ricordi aromatici di pietra focaia. La cantina dei fratelli Logi, soprattutto nel recente passato, è diventata una specie di modello per i produttori della “nouvelle vague” della Vernaccia di San Gimignano. Non tanto per l’introduzione di tecniche particolarmente innovative, che anzi in questo caso ricorrono se mai alle esperienze del passato, ma soprattutto per la cifra stilistica, personale e senza alcuna forzatura, che i vini dell’azienda di Racciano sanno esprimere, collocandosi come minimo alla pari con le migliori espressioni bianchiste d’Italia. 23 sono gli ettari di vigneto coltivati a biologico, che forniscono la materia prima per le 120.000 bottiglie della produzione complessiva di questa realtà che, evidentemente, ha il suo core business, saldamente legato al bianco della città delle torri.

(fp)

