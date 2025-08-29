Mezzacorona, Doc Trentino Superiore Gewürztraminer Musivum 2021

Il Gewürztraminer della linea “Musivum”, parola latina che significa “mosaico”, è una delle tessere fondamentali, per l’appunto, del particolare mosaico enoico, che Mezzacorona ha cominciato a costruire nel 2015. Ogni tessera (6 da diverse aree viticole del Trentino - Alto Adige) è l’espressione massima di piccoli appezzamenti/parcelle, dei produttori proprietari di questi veri e propri Cru, individuati dopo una zonazione su piccola scala, che il gigante cooperativo trentino ha avviato da anni insieme ai suoi soci. Il Gewürztraminer Musivum 2021 è ottenuto da uve provenienti da vari areali altoatesini: Fateni (Pfatten), Puncheli (Punchl) e San Floriano (St. Florian). Al naso è contraddistinto da profumi intensi di fiori gialli, frutta esotica e cedro, ad anticipare una progressione gustativa ricca, potente e distesa, terminando in un finale persistente e ampio, dai tocchi speziati. Mezzacorona è uno dei punti di forza del Trentino in bottiglia, non solo in virtù dei numeri e di marchi come Rotari, per restare in regione, e Feudo Arancio in Sicilia - oltre 3.000 ettari a vigneto per 54.000.000 bottiglie - ma anche per la capacità di offrire una base qualitativa sempre costante e diffusa su tutto il proprio portafoglio etichette: realizzando vini di facile approccio, enologicamente perfette, che fanno da traino a singolari e significative micro-produzioni, assolutamente encomiabili.

