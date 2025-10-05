Menu
I Vini di WineNews - N. 383
05 Ottobre 2025, ore 09:00
Numero:
383
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 5 al 11 Ottobre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Bosio, Docg Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017
04 Ottobre 2025
I Vini
Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019
04 Ottobre 2025
I Vini
Ruinart, Aoc Champagne Brut Rosé Dom Ruinart 2009
04 Ottobre 2025
I Vini
Kellerei Kaltern, Doc Alto Adige Schiava VII Edizione di kunst.stück 2023
04 Ottobre 2025
I Vini
Feudo Montoni, Terre Siciliane Igt Catarratto Del Masso 2023
04 Ottobre 2025
I Vini
Travaglini, Spumante Dosaggio Zero Nebolè 2019
04 Ottobre 2025
I Vini
Acquagiusta, Doc Maremma Toscana Rosso GranRosso L’Andané 2018
04 Ottobre 2025
I Vini
Rosset Terroir, Doc Vallée d’Aoste Chardonnay 770 2023
04 Ottobre 2025
I Vini
Prunotto, Docg Barolo Cerretta 2020
04 Ottobre 2025
I Vini
I Borboni, Doc Asprinio di Aversa Vite Maritata 2024
04 Ottobre 2025
I Vini
San Polo, Doc Rosso di Montalcino 2023
04 Ottobre 2025
I Vini
Monogram, Docg Franciacorta Brut Nature Cuvée Nature 2018
04 Ottobre 2025
I Vini
Caruso e Minini, Doc Delia Nivolelli Syrah Riserva 2018
04 Ottobre 2025
I Vini
Arillo in Terra Bianca, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Terrabianca 2020
04 Ottobre 2025
Zoom
William di Carlo, Confetti Il Cubano
04 Ottobre 2025
Ristorante
Osteria delle Tre Panche - Firenze
04 Ottobre 2025