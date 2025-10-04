Bosio, Docg Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017

Con la sua base spumante lasciata in acciaio per 7 mesi e poi maturato sui suoi lieviti per un minimo di 60 mesi, il Franciacorta Pas Dosé Girolamo Bosio Riserva 2017, blend paritario a base di Chardonnay e Pinot Nero, possiede perlage fine e persistente. Al naso i profumi rimandano ai frutti a polpa bianca e agli agrumi, incrociando cenni di lieviti e crosta di pane. In bocca il sorso è corposo e avvolgente, dallo sviluppo continuo e ben profilato, concludendosi con un finale dal bell’allungo e dalla nota di congedo leggermente ammandorlata. Il viaggio enoico della famiglia Bosio inizia alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, nei pressi di Corte Franca, uno degli areali più significativi della Franciacorta, a pochi chilometri dal Lago d’Iseo. È qui che dimorano gli attuali 22 ettari a vigneto aziendali ad alta densità, per una produzione media di 150.000 bottiglie. A gestire oggi la cantina sono Cesare Bosio e la sorella Laura, che coltivano le proprie uve a biologico, perseguendo il minimo impatto ambientale, in accordo con il percorso intrapreso anche dall’intera denominazione. Lo stile aziendale è ben centrato e, accanto ad una rigorosa conduzione agronomica che garantisce una materia prima di riferimento, le operazioni enologiche, altrettanto rigorose, consegnano vini decisamente ben fatti, non banali e dall’ottima personalità, a cui si aggiunge un invitante carattere gastronomico.

(fp)

