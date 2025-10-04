William di Carlo, Confetti Il Cubano

L’azienda dolciaria di Sulmona che porta il nome del suo fondatore, prende le mosse in modo decisivo negli anni Cinquanta del secolo scorso, passando da piccolo laboratorio a vero e proprio opificio. Dal 1995 il timone delle Industrie Riunite Confetti William Di Carlo è passato nelle mani di William Di Carlo junior (nipote del fondatore), che ha indirizzato l’azienda, pur non rinunciando alle sue radici artigianali, con i suoi confetti, i fiori di confetto, i prodotti al cioccolato e i torroni, anche fuori dai confini nazionali, nei mercati europei e del resto del mondo. I Confetti Il Cubano di William di Carlo sono una declinazione particolare del classico confetto. Hanno il cuore duro della mandorla tostata immerso in un morbido cioccolato bianco avvolto da un sottile strato di zucchero, fuso con gocce di rum del Sud America ed infine spolverato con cannella. Una vera e propria leccornia, da gustare anche in abbinato un buon distillato dal sapore deciso quale whisky, grappa o cognac.

