Monogram, Docg Franciacorta Brut Nature Cuvée Nature 2018

Il Franciacorta Brut Nature Cuvée Monogram 2018, maturato minimo 30 mesi sui lieviti, possiede profumi che incrociano fiori, frutti maturi e agrumi, con tocchi di lievito e crosta di pane. In bocca il sorso è cremoso e dalla carbonica ben dosata, terminando in un finale fragrante e ben proporzionato. Sandro Cavicchioli, rappresentante di una delle dinastie più importanti del panorama enoico modenese, elabora Metodo Classico sia alla Bellei di Bomporto sia a Castel Faglia in Franciacorta. L’azienda spumantistica emiliana della famiglia Cavicchioli, che fa parte della galassia del Gruppo Italiano Vini dal 2010, si è arricchito delle bollicine di Castel Faglia nel 1989. Oggi, la cantina con sede a Calino - dove gli edifici aziendali si trovano in un vero e proprio castello posto a 300 metri sul livello del mare con le vigne che degradano su gradoni - conta su 25 ettari a vigneto, allevati in prevalenza a Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco, per una produzione complessiva di 700.000 bottiglie, distribuita su un articolato portafoglio etichette che comprende due linee: “Castel Faglia” – con Brut, Extra Brut, Satèn, Blanc de Blancs, Rosé, Dosage Zéro, Nature Millesimato, Castelletto Curtefranca Rosso, Castelletto Curtefranca Bianco, Curtefranca Rosso e Curtefranca Bianco - e “Monogram” - con Brut Nature Millesimato, Satèn Millesimato, Dosage Zéro Millesimato, Blanc de Blancs, Satèn e Rosé.

