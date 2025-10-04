02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Caruso e Minini, Doc Delia Nivolelli Syrah Riserva 2018

CARUSO E MININI, DELIA NIVOLELLI, SYRAH, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2018
Uvaggio: Syrah
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 45,00
Proprietà: famiglie Caruso e Minini
Enologo: Giuseppe Ferranti, Giuseppe Clementi
Territorio: Delia Nivolelli

La cantina Caruso e Minini si trova nel centro di Marsala, dove si conclude la strada statale 188 che proviene da Salemi. E proprio fra i comuni di Marsala e Salemi provengono le uve dei vigneti, che appartengono alla famiglia Caruso da generazioni: 120 ettari coltivati a biologico e piantati fra i 200 e 450 metri di altezza, che sostano su suolo calcareo-argilloso, ricco di pietre chiamate “cuti”, che proteggono le radici dal caldo eccessivo, cedendo al contempo umidità. Non ci sono, quindi, impianti di irrigazione, e anche la decisa escursione termica fra giorno e notte dell’entroterra marsalese aiuta le piante a maturare bene i grappoli. Creata nel 1998, la denominazione di Delia Nivolelli sosta sul triangolo che dall’aeroporto Vincenzo Florio arriva a Salemi per scendere a Mazara del Vallo. Comprende una quantità di vitigni davvero vasta, ma le famiglie Caruso e Minini hanno deciso di dedicare la loro versione di Doc Delia Nivolelli (l’unica fra le diverse etichette che producono nelle 500.000 bottiglie annuali) al Syrah, fermentandolo in acciaio e poi facendolo riposare per 24 mesi in tonneaux da 500 litri in legno francese, stagionato per 6 anni a Marsala. La versione 2018 è una Riserva piena di energia. Profumata di fragole e mirtillo, talco e iris, ha un animo ematico e pepato. In bocca è immediatamente aderente, ma poi il sorso si allarga con eleganza: sostanzioso, fresco, leggermente ammandorlato e floreale.

(ns)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CARUSO E MININI, DELIA NIVOLELLI, SYRAH

Altri articoli