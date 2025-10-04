Acquagiusta, Doc Maremma Toscana Rosso GranRosso L’Andané 2018

A pochi chilometri da Castiglione della Pescaia, nella Maremma Toscana, si trova il Resort L’Andana, presso la Tenuta La Badiola, costruita a metà dell’Ottocento dal Granduca di Toscana. Fa parte del progetto di accoglienza del Gruppo Terra Moretti, che comprende anche l’Albereta in Franciacorta. Entrambi non si limitano ad ospitare in ambienti e camere di lusso, ma offrono anche trattamenti Spa e una scelta gastronomica di alto livello (L’Andana ospita, fra l’altro, La Trattoria dello chef stellato Enrico Bartolini, L’Albereta anche La Filiale con le pizze di Franco Pepe). L’inevitabile intreccio con il vino, qui, si chiama L’Acquagiusta, nome ispirato alla fonte custodita da quelle terre. I 500 ettari di proprietà fra pianura e colline contengono boschi, uliveti, seminativi e foraggi (dedicati all’allevamento di vacche maremmane), e ovviamente vigne. Queste ultime occupano 30 ettari, divisi in due corpi: la vigna di ponente sosta su suolo chiaro, che mitiga il calore del sole; la vigna di levante sosta su suolo scuro, che assorbe il calore. Ponenete ospita i vitigni bianchi: Vermentino e Viognier; Levante i vitigni neri: Sangiovese, Merlot, Syrah e Grenache. Da qui, quindi, proviene il GranRosso l’Andané 2018, che profuma di prugna in confettura e cannella, foglia di pomodoro, chinotto e macchia mediterranea; il sorso è dolce e materico, dall’aderenza sapida e speziata, e dalla lunga chiusura fruttata.

