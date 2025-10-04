02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019

BAROLO, GIACOMO CONTERNO, MONFORTINO, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Nebbiolo
Bottiglie prodotte: 25.000
Prezzo allo scaffale: € 1.300,00
Proprietà: Roberto Conterno
Enologo: Roberto Conterno
Territorio: Barolo

Il Barolo Monfortino Riserva 2019, fermentato in legno e macerato per quattro settimane prima di riposare in legno grande per 5 anni, profuma di frutti di rovo maturi, sottobosco, china e spezie, con tocchi balsamici rinfrescanti. In bocca il sorso è succoso, dinamico e articolato, terminando in un finale lungo e segnato da una nota fragrante di liquirizia in chiusura. Ormai diventata una vera e propria icona dello scenario enoico mondiale, la cantina con sede a Monforte d’Alba fu fondata nel 1924 da Giacomo Conterno. Dopo la sua morte, il figlio Giovanni, nel 1974, acquista il vigneto Francia, che diventerà l’appezzamento le cui uve forniranno, a partire dalla versione 1978, la materia prima prevalente destinata alla produzione del “Monfortino” (originariamente ottenuto dalle uve acquistate tra Monforte e Serralunga d’Alba). La versione 2019, oggetto del nostro assaggio, a queste unisce anche quelle del Cru Arione. Oggi, Roberto Conterno, figlio di Giovanni ha arricchito il patrimonio viticolo aziendale con l’acquisizione di una parte dei Cru Cerretta e Arione, nell’areale di Serralunga d’Alba, a cui si è affiancata anche l’operazione “targata” Gattinara, cioè l’acquisizione di Cantine Nervi. Un percorso virtuoso che affianca alla continuazione di una solida tradizione produttiva anche uno sguardo proiettato verso il futuro, sempre all’insegna di una ricerca rigorosa e spasmodica della qualità.

(are)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BAROLO, GIACOMO CONTERNO, MONFORTINO

Altri articoli