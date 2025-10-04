Giacomo Conterno, Docg Barolo Monfortino Riserva 2019

Il Barolo Monfortino Riserva 2019, fermentato in legno e macerato per quattro settimane prima di riposare in legno grande per 5 anni, profuma di frutti di rovo maturi, sottobosco, china e spezie, con tocchi balsamici rinfrescanti. In bocca il sorso è succoso, dinamico e articolato, terminando in un finale lungo e segnato da una nota fragrante di liquirizia in chiusura. Ormai diventata una vera e propria icona dello scenario enoico mondiale, la cantina con sede a Monforte d’Alba fu fondata nel 1924 da Giacomo Conterno. Dopo la sua morte, il figlio Giovanni, nel 1974, acquista il vigneto Francia, che diventerà l’appezzamento le cui uve forniranno, a partire dalla versione 1978, la materia prima prevalente destinata alla produzione del “Monfortino” (originariamente ottenuto dalle uve acquistate tra Monforte e Serralunga d’Alba). La versione 2019, oggetto del nostro assaggio, a queste unisce anche quelle del Cru Arione. Oggi, Roberto Conterno, figlio di Giovanni ha arricchito il patrimonio viticolo aziendale con l’acquisizione di una parte dei Cru Cerretta e Arione, nell’areale di Serralunga d’Alba, a cui si è affiancata anche l’operazione “targata” Gattinara, cioè l’acquisizione di Cantine Nervi. Un percorso virtuoso che affianca alla continuazione di una solida tradizione produttiva anche uno sguardo proiettato verso il futuro, sempre all’insegna di una ricerca rigorosa e spasmodica della qualità.

(are)

Copyright © 2000/2025