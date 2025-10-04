Osteria delle Tre Panche - Firenze

Nel pieno centro storico di Firenze, l’Osteria delle Tre Panche sull’attico dell’Hotel Hermitage gode di una delle posizioni più belle e strategiche della meravigliosa città rinascimentale. Al sesto piano - con vista diretta sul Ponte Vecchio, il Duomo, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Orsanmichele ed i Musei del Bargello - il ristorante è aperto sia a pranzo che a cena, proponendo sfiziosità locali come i crostini ai fegatini, i tagliolini al tartufo, i tortelli di patate al burro e salvia, le uova al tegamino con tartufo e la tagliata con scaglie di parmigiano. La carta dei vini include selezioni toscane e nazionali, a complemento di piatti dal gusto deciso e tradizionale. Da non perdere, tra i dolci, il millefoglie alla crema chantilly o il semifreddo alle mandorle. Intimo e accogliente, il ristorante mantiene lo stile caldo e ospitale dell’albergo: un’esperienza imperdibile per chi cerca convivialità e sapori sinceri dentro ad un’atmosfera fiorentina, con una vista da ricordare per tutta la vita.

(Gilberto Bertini)

