Martedì 18 Novembre 2025 - Aggiornato alle 19:06
I Vini di WineNews - N. 389
16 Novembre 2025, ore 09:00
Numero:
389
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Dal 16 al 22 Novembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
I Vini
Maugeri, Doc Etna Rosato Contrada Volpare 2024
14 Novembre 2025
I Vini
Cantina Vignaioli di Scansano,Docg Morellino di Scansano Roggiano Selezione SKeep 2023
14 Novembre 2025
I Vini
Veuve Fourny & Fils, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Premier Cru Grand Millésime 2002
14 Novembre 2025
I Vini
Francesco Bellei, Spumante Brut Nature Puro 2017
14 Novembre 2025
I Vini
Giovanni Rosso, Doc Etna Bianco 2023
14 Novembre 2025
I Vini
Castello Bonomi, Docg Franciacorta Brut Nature Cuvée 1564 2018
14 Novembre 2025
I Vini
Banfi, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs Cuvée Aurora 2019
14 Novembre 2025
I Vini
Poderi dal Nespoli, Doc Romagna Sangiovese Predappio Gualdo Biosimbiotico 2022
14 Novembre 2025
I Vini
Montevetrano, Colli di Salerno Igt Rosso Montevetrano 2022
14 Novembre 2025
I Vini
Le Macchiole, Toscana Igt Rosso Cabernet Franc Paleo 2022
14 Novembre 2025
I Vini
Tenute Bosco, Doc Etna Rosso 2022
14 Novembre 2025
I Vini
Deutz, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Amour de Deutz 2014
14 Novembre 2025
I Vini
Buscemi, Doc Sicilia Rosso Tartaraci 2021
14 Novembre 2025
I Vini
Jerzu, Doc Cannonau di Sardegna Baccu Is Baus Riserva 2019
14 Novembre 2025
Zoom
Casa Rossa, Olio Evo Sicilia Igp
14 Novembre 2025
Ristorante
Il Ristorante all'Ancora Hotel - Cortina (BL)
14 Novembre 2025