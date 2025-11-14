Casa Rossa, Olio Evo Sicilia Igp

L’olio extravergine d’oliva di Casa Rossa, ottenuta da una spremitura a freddo, è caratterizzato dall’incontro tra le diverse varietà locali che crescono nei terreni di Gurra di Mare e Capparrina, nei pressi di Menfi: la Nocellara del Belìce, la Biancolilla e la Cerasuola. La fusione delle tre varietà garantisce un profilo aromatico fruttato e leggermente piccante, ed un retrogusto di mandorla. Un olio versatile che in cucina può essere utilizzato dal condimento a crudo alle cotture leggere. Il progetto agricolo Casa Rossa è animato dall’ex Miss Italia 2012 Giusy Buscemi, siciliana d’origine, che è tornata nella propria terra non solo per ritrovare le proprie radici ma anche per sviluppare, insieme al marito Jan Michelini, una realtà produttiva: forte della convinzione che la Sicilia non è solo un posto da cui partire, ma un luogo dove investire e restare, valorizzando il suo potenziale agricolo, anche lontano dalle rotte più battute. Alla produzione dell’olio è affiancata anche una piccola produzione di avocado.

Copyright © 2000/2025