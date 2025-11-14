Maugeri, Doc Etna Rosato Contrada Volpare 2024

Papà Renato ha messo mano alla proprietà di famiglia a Milo sul versante sud dell’Etna (dove i Maugeri producevano vino negli anni Settanta del secolo scorso), ripristinandone cantina e vigneto; e oggi, insieme alle figlie Carla, Paola e Michela, questa realtà produttiva nata nel 2015 ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo nel competitivo scenario enoico dell’areale. I vigneti aziendali si estendono su 8 ettari coltivati a biologico e producono complessivamente 40.000 bottiglie, declinate su tre etichette: due bianchi ed un rosato. I vini possiedono una già chiara definizione stilistica, nel solco della produzione più centrata ottenuta sul Vulcano e l’azienda può annoverarsi tra le realtà etnee più capaci di mostrare il lato migliore di questo intrigante terroir, ormai simbolo dell’intera Sicilia enoica, quando si voglia sottolineare il peso ed il valore di un particolare territorio sulla produzione di un vino. La cifra della cantina Maugeri è decisamente bianchista, assecondando, evidentemente, la sua collocazione geografica in quell’angolo del Vulcano dove si producono forse i vini bianchi più significativi della zona. L’Etna Rosato Contrada Volpare 2024 profuma di melograno e fiori di ginestra, con una nota agrumata accentuata, ad amplificarne la fragranza. In bocca il vino possiede sorso ben ritmato, succoso e sapido, dal finale croccante ed intenso che rimanda di nuovo agli agrumi.

(fp)

