Cantina Vignaioli di Scansano,Docg Morellino di Scansano Roggiano Selezione SKeep 2023

Cantina Vignaioli Morellino di Scansano ha presentato una nuova etichetta solidale di Roggiano Morellino di Scansano Docg, scegliendo per l’edizione 2025 l’associazione SKeep di Grosseto, realtà che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. L’immagine riportata sulla bottiglia, disegnata dai ragazzi di SKeep, mostra un grappolo d’uva circondato da impronte di mani, a indicare che saper fare squadra, in cantina come nelle attività sportive, è fondamentale per ottenere il risultato. Parte del ricavato delle vendite delle 3000 bottiglie di Roggiano in edizione limitata andrà a finanziare il restauro della sede dell’associazione, che diventerà un centro vitale per attività sportive e ricreative. “Come cooperativa sociale siamo orgogliosi di essere parte attiva del nostro territorio e di contribuire a rafforzare il tessuto solidale che ci circonda”, ha dichiarato Benedetto Grechi, presidente di Cantina Vignaioli Morellino di Scansano. Roggiano ha un colore rubino pieno con riflessi purpurei. All’olfatto si distingue per carattere e piacevolezza, ampiezza e profondità, con note fruttate, floreali e speziate soffuse a sentori di sottobosco. Il sorso è persistente ed equilibrato: i tannini sono ben presenti ma eleganti e bilanciati, assieme alla freschezza, da una rotondità fruttata. Perfetto per accompagnare primi piatti saporiti e secondi di carne rossa o cacciagione.

