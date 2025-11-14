Il Ristorante all'Ancora Hotel - Cortina (BL)

Proprio durante l’estate di quest’anno ha riaperto a Cortina d’Ampezzo lo storico Hotel Ancora, nato nel 1826. A riportare nuova linfa al locale è Renzo Rosso, l’imprenditore della moda che ha diversificato il suo business anche nel mondo del vino: con la sua Diesel Farm; il co-branding con Canevel per il Prosecco e le partecipazioni in Benanti sull’Etna e Saffirio in Piemonte. Un progetto trasversale e contemporaneo che trasforma uno spazio storico in un luogo da vivere. Ecco allora combinarsi alle camere e al “Brave Club”, spazio dedicato al divertimento notturno, anche una proposta gastronomica incentrata sulla qualità delle materie prime e dalla stagionalità, dove lo chef Andrea Chivetto valorizza fornitori locali e piccoli produttori del territorio, rileggendo i sapori delle Dolomiti con equilibrio e creatività, per ritrovare il piacer della semplicità. E poi il bar, con botaniche alpine e distillati selezionati. Con la terrazza su Corso Italia, trasformata in un vero salotto conviviale open-air.

