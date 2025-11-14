02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Vini di WineNews

Veuve Fourny & Fils, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Premier Cru Grand Millésime 2002

BLANC DE BLANCS, CHAMPAGNE, EXTRA BRUT, VEUVE FOURNY & FILS, Su i Vini di WineNews
Vendemmia: 2002
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 480
Prezzo allo scaffale: € 230,00
Proprietà: Charles et Emmanuel Fourny
Enologo: Emmanuel Fourny
Territorio: Champagne

Fourny & Fils è una Maison attiva fin dal 1856. La tenuta si trova nella Côte des Blancs, nel villaggio Premier Cru di Vertus, dove i fratelli Charles-Henry ed Emmanuel, che rappresentano la quinta generazione della famiglia impegnata nella produzione di Champagne, coltivano dieci ettari di proprietà a vigneto (con ceppi di quaranta anni di età media e dove spicca il Clos Faubourg de Notre-Dame, monopolio dei Fourny dal 1930), lavorando in cantina con tocco artigianale. Le cuvée prodotte dall’azienda possiedono una cifra stilistica ben leggibile, improntata alla finezza e alla fragranza. Con la scelta di non dosare o farlo solo leggermente a mettere in evidenza la piena espressione del vitigno e del terroir. I fratelli Charles-Henry ed Emmanuel gestiscono l’azienda dal 1993, mentre i primi imbottigliamenti aziendali risalgono al 1930. La tenuta fu originariamente classificata come “récoltant-manipulant”, ma nel 1979 il suo status cambiò in “négociant-manipulant” per acquistare anche uve da altre zone dove non possedeva appezzamenti. Fermentato parte in legno e poi lasciato in bottiglia sui lieviti per oltre 21 anni, lo Champagne Blanc de Blanc Premier Cru Grand Millésime 2002 profuma di mela cotogna, resina di pino, pesca, pasticceria, arancia candita e vaniglia. In bocca il sorso è pieno, tonico e fragrante, dalla carbonica ben dosata e dal finale ben profilato, giocato tra toni fruttati e speziati.

(are)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BLANC DE BLANCS, CHAMPAGNE, EXTRA BRUT, VEUVE FOURNY & FILS

Altri articoli