Veuve Fourny & Fils, Aoc Champagne Extra Brut Blanc de Blancs Premier Cru Grand Millésime 2002

Fourny & Fils è una Maison attiva fin dal 1856. La tenuta si trova nella Côte des Blancs, nel villaggio Premier Cru di Vertus, dove i fratelli Charles-Henry ed Emmanuel, che rappresentano la quinta generazione della famiglia impegnata nella produzione di Champagne, coltivano dieci ettari di proprietà a vigneto (con ceppi di quaranta anni di età media e dove spicca il Clos Faubourg de Notre-Dame, monopolio dei Fourny dal 1930), lavorando in cantina con tocco artigianale. Le cuvée prodotte dall’azienda possiedono una cifra stilistica ben leggibile, improntata alla finezza e alla fragranza. Con la scelta di non dosare o farlo solo leggermente a mettere in evidenza la piena espressione del vitigno e del terroir. I fratelli Charles-Henry ed Emmanuel gestiscono l’azienda dal 1993, mentre i primi imbottigliamenti aziendali risalgono al 1930. La tenuta fu originariamente classificata come “récoltant-manipulant”, ma nel 1979 il suo status cambiò in “négociant-manipulant” per acquistare anche uve da altre zone dove non possedeva appezzamenti. Fermentato parte in legno e poi lasciato in bottiglia sui lieviti per oltre 21 anni, lo Champagne Blanc de Blanc Premier Cru Grand Millésime 2002 profuma di mela cotogna, resina di pino, pesca, pasticceria, arancia candita e vaniglia. In bocca il sorso è pieno, tonico e fragrante, dalla carbonica ben dosata e dal finale ben profilato, giocato tra toni fruttati e speziati.

