Deutz, Aoc Champagne Brut Blanc de Blancs Amour de Deutz 2014

Amour de Deutz è l’espressione massima delle migliori uve Chardonnay di Deutz provenienti dalla Côte des Blancs e della Montagne de Reims. Prodotto solo nelle annate migliori, questo Blanc de Blancs è un millesimato da village selezionati e affina ben 9 anni sui lieviti. Per il millesimo 2014 - appena messa in commercio - le uve provengono da cinque village caratterizzati da espressioni diverse. Avize (39%) conferisce equilibrio, eleganza e tensione minerale; Oger (35%) dà ricchezza e intensità aromatica; Chouilly (11%) apporta finezza floreale e rotondità; Mesnil Sur Oger (2,5%) aggiunge freschezza, struttura e brillantezza; Villers-Marmery (0,5%) contribuisce per freschezza e note agrumate. Luminoso e brillante con una sfumatura dorata e un perlage molti fine e persistente, al naso è pura armonia, con fiori bianchi, note di burro e agrumi, ma anche dolcezza di zagara. Il sorso, equilibrato, è appagante per cremosità, struttura e complessità. La sua vivacità promette ancora lunga vita. Amour de Deutz è una cuvée della Maison (fondata nel 1838 da William Deutz e Pierre-Hubert Geldermann nel villaggio Grand Cru di Aÿ) nata nel 1993 e ancora prodotta in continuità stilistica con il passato: la cheffe de cave Caroline Latrive - arrivata nel 2023 e succeduta a Pierre-Hubert Geldermann - ha segnato certamente una nuova fase per Deutz, continuando però sempre e comunque a puntare sull’eccellenza.

(Clementina Palese)

