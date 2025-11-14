Banfi, Docg Alta Langa Pas Dosé Blanc de Blancs Cuvée Aurora 2019

Banfi, fondata nel 1978 a Montalcino dai fratelli italoamericani John e Harry Mariani e cresciuta in Piemonte con l’acquisizione della cantina Bruzzone, esce con un altro Metodo Classico: il primo Blanc de Blancs che completa la gamma del Progetto Spumante Metodo Classico, nato nel 1990 e che nel 2008 ha ottenuto la Docg Alta Langa. Con la vendemmia 1997 nasce la Cuvée Aurora a cui, negli anni successivi, si aggiungono la Cuvée Aurora Rosé, la Cuvée Aurora Riserva 100 Mesi ed la Cuvée Aurora Blanc de Noirs. Il Blanc de Blancs è uno Chardonnay Pas Dosé che racconta il territorio da cui nasce: le colline con suoli calcareo-argillosi, ricchi di marne tufacee dell’Alta Langa. L’etichetta di Cuvée Aurora Blanc de Blancs riprende lo stile Liberty della linea Alta Langa di Banfi: un linguaggio estetico che celebra l’armonia tra arte e natura, l’esaltazione della bellezza e dell’eleganza attraverso il sapiente uso di forme e materiali contemporanei. Elegante, complesso e armonioso, questo Blanc de Blancs sorprende con la sua sapidità e freschezza delicata. Profumo ampio e in continua evoluzione: le note di pesca bianca e scorza candita di agrumi si fondono con sentori più complessi di crema pasticcera e vaniglia, per poi aprirsi nel finale a sfumature balsamiche e di erbe aromatiche. Gusto elegante e minerale, avvolgente e di grande equilibrio, chiude con un finale fresco e sapido che ne esalta la purezza.

