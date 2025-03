Il Barolo dell’Ottimismo: l’edizione n. 4 del progetto “Renaissance” di Fontanafredda

“L’ottimismo è il sale della vita”, diceva il grande Tonino Guerra, nello spot che fece celebre la catena Unieuro, all’epoca di Farinetti. E l’ottimismo, di cui oggi più che mai c’è un gran bisogno, ad ogni livello, è anche il sentimento che caratterizza l’edizione n. 4 di “Renaissance, Parole illustri per una nuova umanità”, il progetto decennale di Fontanafredda, una delle cantine più storiche ed importanti di Barolo - che fu donata da Vittorio Emanuele II alla sua “bela Rosin”, ed oggi dello stesso Farinetti, con 120 ettari di vigneti certificati biologici che circondano il primo Villaggio Narrante d’Italia - dedicato al Barolo del Comune di Serralunga d’Alba, “esplorando i 10 sentimenti che nella storia della nostra civiltà hanno dato origine alle rinascite collettive. Dopo “speranza, fiducia e coraggio”, l’annata 2021 è dedicata all’Ottimismo, raccontato attraverso la monografia di Chiara Gamberale e le illustrazioni di Riccardo Guasco”. Con il vino, ed in particolare, il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba - la prima menzione comunale al mondo di un Barolo - che diventa così “uno strumento per interpretare un nuovo Rinascimento: il Rinascimento Verde”. Con la collaborazione di grandi scrittori contemporanei e rinomati illustratori italiani, questo Barolo viene raccontato attraverso tre forme d’arte: l’arte di fare il vino, l’arte di scrivere e quella di raffigurare. Dieci anni per esplorare i valori e i sentimenti che nella storia dell’umanità hanno ispirato le grandi rinascite della nostra civiltà. Una vera e propria collezione iniziata dalla “speranza”, un desiderio che parte da noi stessi e ci porta ad avere “fiducia”, sentimento che genera “coraggio” che fa prevalere “l’ottimismo”, protagonista dell’annata 2021. “Il vero ottimista non ignora le difficoltà, ma ne prende coscienza e cerca di risolverle con pensieri, parole e azioni - spiega Oscar Farinetti (qui l’intervista a WineNews) - essere ottimisti, dunque, non è solo un sentimento, ma è un modo di essere che si traduce in azioni concrete per affrontare i problemi con spirito di comunità. Dobbiamo smettere di lamentarci e agire per risolvere le sfide del mondo moderno, come la crisi climatica. Nel nostro piccolo, nel 2024, abbiamo creato Bosco Vigna, piantando oltre 170 piante all’interno delle nostre vigne, per promuovere la biodiversità nei nostri vigneti e ridurre l’impatto della monocultura intensiva. Non ci fermiamo qui: nel 2025 pianteremo oltre 50 nuove grandi piante e continueremo a espandere il nostro impegno. Vogliamo ripristinare e migliorare la biodiversità di tutto il nostro sistema, con nuove aree verdi di piante alberate e siepi di varie specie nel Villaggio Narrante, oltre al ripristino di aree umide per ricreare un ecosistema ideale per anfibi, piante acquatiche e piante arboree”. La quarta edizione di Renaissance, come detto, si arricchisce della prefazione dello stesso Oscar Farinetti, della monografia dal titolo “Libero Tutti” della scrittrice Chiara Gamberale e dell’opera visiva dell’illustratore Riccardo Guasco. Autrice di successo, Gamberale ha esordito nel 1999 con “Una vita sottile - premio Opera Prima Orient-Express” e i suoi romanzi, tradotti in 14 paesi, hanno conquistato le classifiche in Spagna e America Latina. Riccardo Guasco, illustratore e pittore piemontese, ha collaborato con testate internazionali come The New Yorker, Los Angeles Magazine e Vogue. Vincitore di premi prestigiosi, tra cui Premio Illustri2019, categoria “Lavoro personale” e Society of Illustrators New York 58th, categoria “Pubblicità”, ha interpretato il tema dell’Ottimismo con l’opera “L’ottimismo, una forza interiore”. L’illustrazione, attraverso il simbolo della maschera, rappresenta la metafora della doppia visione del mondo, dove convivono ottimismo e malinconia, felicità e tristezza, con immagini che evocano allegria e spensieratezza ma che possono nascondere dietro il sorriso dolore e sofferenza.

