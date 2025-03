“L’ottimismo è fondamentale per chi fa impresa. I dazi ? L’ultimo dei problemi, con Trump”

A WineNews, Oscar Farinetti, nel lancio di “Renaissance” n. 4, a Fontanafredda, con il Barolo di Serralunga d’Alba 2021 dedicato all’ottimismo. “Il vino di qualità aiuta a pensare meglio. Chi fa vini di alto livello, non solo di prezzo, non avrà problemi, ma non vorrei essere nei panni di chi fa vino da grandi numeri. Il vino dealcolato? Io non lo farei, non è vino, ma deciderà mio figlio. Con i dazi Usa ce la caveremo al massimo con un 5-10%, non cambierà la vita. Ci sono problemi più gravi, che sono quelli sociali, della cattiveria, del razzismo. Gli Usa sono un grande Paese grazie agli immigrati”.

