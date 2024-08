Il Ferragosto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con i piatti di Norbert Niederkofler

Che le vacanze in Italia siano un’ottima opportunità per visitare i luoghi che profumano di storia, arte e cultura, non è certo una novità, così come per cogliere l’occasione per assaggiare qualcosa di eccellente in una delle patrie mondiali del gusto. L’enoturismo è qualcosa di vitale e di identificativo per il Belpaese e, non a caso, le celebrità, dai personaggi dello spettacolo e dello sport, fino alle più alte cariche istituzionali, sovente, decidono di approfondire le loro conoscenze riguardo alla ricca tradizione culinaria italiana. Così è stato anche per il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che, come riportato a più riprese da WineNews, ha in passato pronunciato parole importanti per il vino e l’agricoltura. Mattarella per Ferragosto ha deciso di concedersi una vacanza di relax tra la natura del Trentino Alto Adige insieme alla famiglia. Tra le sue tappe anche quella ad Ansitz Heufler, dimora storica del XVI secolo, che si trova all’ingresso della Valle d’Anterselva nella regione dolomitica Plan de Corones. E qui, per l’occasione, è venuto a cucinare Norbert Niederkofler, uno degli chef più quotati e prestigiosi, già nella storia per aver ottenuto, caso unico, in una sola volta, da zero a tre Stelle Michelin per un nuovo ristorante, l’Atelier Moessmer di Brunico (occasione nella quale WineNews lo ha intervistato), e per la sua cucina che trasforma le eccellenze locali in piatti contemporanei secondo la filosofia sostenibile per ripensare lo sviluppo economico-sociale “Cook the Mountain”.

A raccontarla, è lo stesso Niederkofler nel volume “Cook the Mountain - The nature around you”, che lo chef tristellato ha donato al Presidente Mattarella. Con il quale, non sono mancate conversazioni sulla cucina italiana, sullo stato dell’arte della ristorazione, e dell’importanza delle nuove generazioni, tema sempre caro al Presidente della Repubblica, per il futuro di questo mestiere. Norbert Niederkofler, con un post su Instagram, ha ringraziato Mattarella, celebrando quella che è stata una giornata speciale. Con la cucina italiana ancora una volta protagonista.

Copyright © 2000/2024