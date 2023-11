Norbert Niederkofler: “sostenibilità, grande parola ma che ne sminuisce il significato: il rispetto”

A WineNews, lo chef Norbert Niederkofler, nuovo tristellato della Guida Michelin Italia 2024, incoronato in Franciacorta ed entrato nella storia della “Rossa” più autorevole della cucina mondiale per aver ottenuto in una sola volta, da zero a Tre Stelle per un nuovo ristorante, l’Atelier Moessmer di Brunico, aperto dopo la chiusura del St. Hubertus a San Cassiano che aveva sempre Tre Stelle, e sempre in Alto Adige, nel solco della sua grande filosofia in cucina, “Cook The Mountain”, improntata sulla scelta di ingredienti locali e stagionali e applicabile a tutti i territori (credit: Michelin).

Copyright © 2000/2023