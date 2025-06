Il Gruppo Italiano Vini-Giv acquisisce la totalità di Tenuta Rapitalà in Sicilia

Colosso del vino italiano, con oltre 1.600 ettari di vigneto e 14 cantine di proprietà nei territori più vocati d’Italia, il Gruppo Italiano Vini - Giv, nei giorni scorsi, ha acquisito il 100% delle azioni di Tenuta Rapitalà, in Sicilia, di cui già deteneva le quote di maggioranza dal 1999, diventandone a tutti gli effetti socio unico, comprando il restante 10% di azioni che ancora non possedeva dalla famiglia De la Gatinais. La Tenuta, fondata nel 1968 è oggi costituita da 176 ettari vitati a conduzione biologica nel territorio che da Camporeale, nel palermitano, declina verso Alcamo (Trapani).

L’acquisizione della totalità delle azioni da parte del Gruppo Italiano Vini sancisce il completamento di un percorso: oggi il nuovo presidente di Tenuta Rapitalà è l’avvocato Nino Caleca. L’organismo di vigilanza, nominato dal nuovo Consiglio di amministrazione, è presieduto dal Giovanni Canzio, presidente emerito della Cassazione. Ne fanno parte Bernardo Petralia, già capo del Dap e già procuratore generale della corte d’appello di Reggio Calabria e Alessandro Santangelo, ricercatore di diritto penale all’Università di Bologna.

“Le nuove e crescenti sfide sui mercati nazionali e internazionali con le quali il nostro Gruppo si misura quotidianamente - commenta il presidente di Gruppo Italiano Vini, Corrado Casoli, assieme al dg Roberta Corrà - necessitano di nuove strategie e comportano la ricerca di sinergie che supportino sempre di più lo sviluppo dei nostri brand e la loro valorizzazione. L’acquisizione completa di Rapitalà rientra dunque in questa visione, con la certezza di proseguire la storia di successo della cantina”.

