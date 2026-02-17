Il “Premio Gambelli” 2026 per il miglior enologo “under 40” a Francesco Baldacci (Basilica Cafaggio)

Francesco Baldacci, nato a Firenze nel 1992, laureato in Viticoltura ed Enologia all’Università di Firenze nel 2016 con una tesi sui sottoprodotti della vinificazione in rosso, oggi direttore di cantina (dal 2019) di Basilica Cafaggio - una delle più antiche aziende del territorio, di cui primi documenti risalgono al 1408, nella celebre “Conca d’Oro di Panzano in Chianti” - collaborando con professionalità come quelle di Giuseppe Caviola e Attilio Pagli, è il vincitore del “Premio Gambelli” 2026, il riconoscimento all’enologo “under 40”, promosso da Aset Toscana, il cui lavoro incarna al meglio l’idea di vino portata avanti da Giulio Gambelli, il maestro toscano del Sangiovese (di cui, nel 2025, sono stati celebrati i 100 anni dalla nascita, ndr). La consegna del premio è andata in scena a Montepulciano.

“Con la sua professionalità e capacità di saper leggere e interpretare il territorio toscano, Francesco Baldacci ha rappresentato al meglio lo spirito del Premio Gambelli tra i tanti campioni passati al giudizio della giuria. Il suo percorso è il segno tangibile di come la tradizione e l’innovazione possano andare di pari passo, dando nuova linfa al nostro patrimonio”, la motivazione del premio secondo il presidente Aset, Leonardo Tozzi.

“È un’immensa soddisfazione ricevere il premio dedicato al Maestro Gambelli. Se oggi siamo qui a parlare dei vini toscani come punto di riferimento, non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale è grazie a lui - spiega Francesco Baldacci - purtroppo non mai avuto il privilegio di conoscerlo ma ho l’opportunità di collaborare con Attilio Pagli, suo grande allievo, con il quale stiamo lavorando per cercare la massima identità ed espressione del Sangiovese nel territorio di Panzano in Chianti. Ci tengo anche a ringraziare tutto il team di Basilica Cafaggio senza il quale questo traguardo non sarebbe stato possibile”.

Al vincitore, oltre alla targa, va anche un riconoscimento di 1.500 euro, reso possibile grazie al sostegno delle aziende di cui Giulio Gambelli fu storicamente amico e consulente: Bibbiano, Fattoria di Rodàno, Il Colle, Montevertine, Poggio di Sotto. Tra i partner del premio, il Consorzio Chianti Classico, il Consorzio Vino Nobile di Montepulciano, il Consorzio Brunello di Montalcino e il Consorzio Vino Vernaccia di San Gimignano.

Focus - L’albo d’oro del Premio Gambelli

Fabrizio Torchio (2013)

Gianluca Colombo (2014)

Francesco Versio (2015)

Sebastian Nasello (2016)

Diego Bonato e Luca Faccenda (2017)

Luigi Sarno (2018)

Angela Fronti (2019)

Ivan Misuri (2020)

Alessandro Campatelli (2021)

Fabio Mecca (2022)

Andrea Scaccini (2023)

Ovidio Mugnaini (2024)

Marco Zito (2025)

Francesco Baldacci (2026)

Copyright © 2000/2026